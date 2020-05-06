Чемпионат России завершится досрочной победой «Зенита»

Прерванный из-за коронавируса сезон Российской премьер лиги не возобновится — чемпиона и участников еврокубков определят по результатам 22 туров, передаёт «Спорт-Экспресс» со ссылкой на анонимный источник.

Источник отметил, что Кубок России не достанется никому. Аутсайдеры чемпионата останутся в премьер-лиге, а в два лучших клуба ФНЛ — «Ротор» и «Химки» — пойдут на повышение. В будущем сезоне в РПЛ сыграют 18 клубов.