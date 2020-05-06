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СМИ: чемпионат России по футболу завершится досрочной победой «Зенита» 

News.ru и ещё 11 6 мая 2020
Чемпионат России завершится досрочной победой «Зенита»
Фото: РИА Новости
Прерванный из-за коронавируса сезон Российской премьер лиги не возобновится — чемпиона и участников еврокубков определят по результатам 22 туров, передаёт «Спорт-Экспресс» со ссылкой на анонимный источник.
По информации издания, о решении объявят 15 мая на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС). Чемпионский титул достанется петербургскому «Зениту», который за восемь туров до конца первенства опережал ближайших преследователей на девять очков. «Локомотиву» достанутся серебряные медали, а «Краснодар» станет бронзовым призёром.
Следующие далее «Ростов», ЦСКА и «Динамо» станут участниками Лиги Европы.
Источник отметил, что Кубок России не достанется никому. Аутсайдеры чемпионата останутся в премьер-лиге, а в два лучших клуба ФНЛ — «Ротор» и «Химки» — пойдут на повышение. В будущем сезоне в РПЛ сыграют 18 клубов.
Как писал NEWS.ru, бывший министр спорта и экс-президент РФС Виталий Мутко раскритиковал возможное расширение Российской премьер-лиги до 18 команд.
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Футбол , РПЛ , Виталий Мутко , Зенит , РФС , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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