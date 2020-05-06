«Наконец-то нагулялся. Заслужил»

Жена футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что предчувствовала приближение неприятностей в жизни супруга и не удивилась его аресту. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Рамблер» писал, что ранее футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены по делу о драках в Москве. Суд приговорил Мамаева к году и пять месяцам лишения свободы. 17 сентября 2019 года спортсмены были освобождены условно-досрочно.
По словам Аланы Мамаевой, она не удивилась звонку из правоохранительных органов и сообщению о задержании мужа.
«К этому все шло. Я подумала: «Ну, наконец-то, нагулялся. Я же говорила! Заслужил», — рассказала Мамаева генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки в прямом эфире в Instagram.