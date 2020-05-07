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Смолов объяснил отъезд в Россию из Испании 

Газета.Ru 17 часов назад
Смолов объяснил отъезд в РФ из Испании
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Сельты" Федор Смолов объяснил, почему во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, принял решение вернуться из Испании в Россию, передает "Спорт-Экспресс".
В марте футболист приехал в Москву из Виго, при этом СМИ информировали, что "Сельта" не дала игроку разрешения на выезд. 5 мая игрок вернулся в Испанию, чтобы в скором времени приступить к тренировкам.
"В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем здесь, потому что там у меня есть дворик Здесь у меня квартира не такая большая, я не мог выходить на пробежку и так далее", — заявил Смолов в интервью клубному YouTube-каналу.
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