Федун госпитализирован с коронавирусом

У вице-президента «Лукойла», владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выявили новый коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Федуна госпитализировали. В каком состоянии находится 64-летний бизнесмен, не уточняется.
Как писал «Рамблер», ранее коронавирус выявили у премьера-министра России Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и главы Министерства культуры Ольги Любимовой. Все они чувствуют себя нормально, накануне президент Владимир Путин рассказал, что Мишустин идет на поправку.
Также стало известно о коронавирусе у актеров Петра Красилова и Татьяны Васильевой. Артистка рассказала, что у нее началась двусторонняя пневмония.