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СМИ: Кайл Уокер трижды за сутки нарушил режим самоизоляции 

Спорт РИА Новости и ещё 13 5 часов назад
Игрок сборной Англии трижды за сутки нарушил карантин
Фото: globallookpress.com
Защитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Кайл Уокер трижды за сутки нарушил режим самоизоляции, сообщает The Sun.
Вечером в среду 29-летний футболист покинул свой дом в Престбери и отправился навестить сестру Лауру в ее доме, который находится примерно в 70 км, в Ротереме. На вечеринке в честь дня рождения сестры, где присутствовало несколько человек, Уокер пробыл 4 часа. После этого поехал к родителям в Шеффилд. Там он пробыл около получаса, после чего вернулся в Престбери. А на следующий день он был замечен, когда катался на велосипеде с другом рядом с квартирой, которую снимает в Хейле.
Таким образом, Уокер в течение 24 часов трижды нарушил режим самоизоляции и посетил четыре разных места. Игроку грозит штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов (около 1,15 тысячи евро).
Ранее в апреле Уокер и его друг нарушили карантинный режим, устроив секс-вечеринку. Позже Уокер принес извинения.
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Футбол , Кайл Уокер
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