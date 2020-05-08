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«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмутилась перелету Смолова в Испанию 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
«Жених внучки Ельцина спокойно летает»
Фото: globallookpress.com
Адвокат и общественница Екатерина Гордон в Instagram нелестно отозвалась о футболисте испанской «Сельты» и сборной России Федоре Смолове.
Напомним, игрок в самом начале пандемии оказался на самоизоляции в своей испанской квартире. Он очень скучал в одиночестве. Спустя несколько недель он улетел в Россию транзитом через Белоруссию. Это вызвало негодование тренерского штаба команды. Согласия на такие передвижения, как уверяли в тренерском штабе «Сельты», они футболисту не давали. Сам он сказал, что все сделал легально.
Между тем несколько дней назад футболист вернулся в Испанию на частном самолете. Он заявил, что рад оказаться снова в этой европейской стране и готов приступить к тренировкам.
Как отметила Гордон, до этого все ругали футболиста, что он нарушил карантин и прилетел в Россию, наплевав на самоизоляцию. Ей непонятно, почему некоторые откровенно плюют на законы.
«Жених внучки Ельцина спокойно летает», — заявила Екатерина Гордон, которая считает, что правила должны быть едины для всех.
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Комментарии 6
Футбол , Федор Смолов , Екатерина Гордон , СБОРНАЯ РОССИИ
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