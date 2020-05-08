Напомним, игрок в самом начале пандемии оказался на самоизоляции в своей испанской квартире. Он очень скучал в одиночестве. Спустя несколько недель он улетел в Россию транзитом через Белоруссию. Это вызвало негодование тренерского штаба команды. Согласия на такие передвижения, как уверяли в тренерском штабе «Сельты», они футболисту не давали. Сам он сказал, что все сделал легально.

Между тем несколько дней назад футболист вернулся в Испанию на частном самолете. Он заявил, что рад оказаться снова в этой европейской стране и готов приступить к тренировкам.

Как отметила Гордон, до этого все ругали футболиста, что он нарушил карантин и прилетел в Россию, наплевав на самоизоляцию. Ей непонятно, почему некоторые откровенно плюют на законы.

«Жених внучки Ельцина спокойно летает», — заявила Екатерина Гордон, которая считает, что правила должны быть едины для всех.