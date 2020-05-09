Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы 

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Видеозапись поздравления была опубликована в официальном Twitter-аккаунте национальной российской команды.

"Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые прошли войну с честью и достоинством, и выиграли ее. Но, как сказал наш президент, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей победы над фашизмом. Поэтому мои сердечные поздравления", — сказал Черчесов.

Стоит отметить, что все праздничные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, были отменены по всей России из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Губерниев выразил мнение о повторном показе финала ОИ-2018 в День Победы.