«Реал» нацелился на вингера «Севильи» 

Как сообщает Ok Diario, тренерский штаб мадридского клуба впечатлен игрой 25-летнего аргентинца. При этом этот трансфер обойдется клубу в небольшую сумму, что важно в период кризиса из-за пандемии коронавируса.

Однако отмечается, что "Реал" готов обменять Окампоса на одного из своих футболистов. Среди кандидатов Дани Себальос, Альваро Одриосола и Серхио Регилон , находящийся в аренде в "Севилье".

Трансферная стоимость Окампоса оценивается в 30 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 12 голов и три ассиста в 29 играх.