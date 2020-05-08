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«Реал» нацелился на вингера «Севильи» 

Soccer News 12 часов назад
«Реал» нацелился на вингера «Севильи»
Фото: Soccer News
Вингер "Севильи" Лукас Окампос попал в сферу интересов "Реала".
Как сообщает Ok Diario, тренерский штаб мадридского клуба впечатлен игрой 25-летнего аргентинца. При этом этот трансфер обойдется клубу в небольшую сумму, что важно в период кризиса из-за пандемии коронавируса.
Однако отмечается, что "Реал" готов обменять Окампоса на одного из своих футболистов. Среди кандидатов Дани Себальос, Альваро Одриосола и Серхио Регилон, находящийся в аренде в "Севилье".
Трансферная стоимость Окампоса оценивается в 30 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 12 голов и три ассиста в 29 играх.
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Футбол , Лукас Окампос , Серхио Регилон , Реал
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