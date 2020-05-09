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Поздравление Черчесова россиян с Днем Победы возмутило болельщиков 

Lenta.ru 3 часа назад
Поздравление Черчесова возмутило болельщиков
Фото: Instagram-аккаунт Станислава Черчесова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал обработанное фото, где он и несколько игроков национальной команды представлены фронтовиками. Поздравление наставника сборной с Днем Победы опубликовано в Instagram.
На фото Черчесов в военной форме стоит в окружении четырех игроков сборной России. В руках спортсменов — оружие.
Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы
Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей социальной сети. Возможность оставлять комментарии к поздравлению была отключена. Тем не менее, болельщики выражают свое возмущение в Twitter.
«Клинический случай идиотизма. И это тренер сборной России? Комментарии стер, сообщение оставил, что подтверждает клинику. Интересно, сколько еще таких "воевавших с немецким фашизмом"? Это издевательство над Победой», — написал пользователь Стук Колес.
«Черчесов не пробовал сначала думать, а потом делать?» — пишет пользователь Евгений Нарижный.
Журналист издания «Спорт-Экспресс» Руслан Абушкин также представил снимки экрана с удаленными позднее гневными комментариями в Instagram Черчесова. Сам обозреватель также не одобрил публикацию.
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Комментарии 29
Футбол , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ
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