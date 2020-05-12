Клубы АПЛ потеряют огромные деньги

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) недосчитаются порядка €350 миллионов, даже если нынешний сезон будет доигран. Об этом сообщает Тhe Guardian.

По информации источника, командам придется вернуть указанную сумму телевещателям, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции они нарушили условия контракта на показ игр.

В частности, им не удалось соблюсти установленные сроки показа игр чемпионата страны.

Отметим, что если сезон не будет доигран, то клубам буде необходимо вернуть около €800 миллионов.

Ранее сообщалось, что агент полузащитника лондонского "Арсенала" и сборной Германии Места Озила Эркут Согут заявил, что его клиент покинет стан "канониров" по истечении нынешнего трудового договора.