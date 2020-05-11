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Герхардт получил травму за пять дней до возобновления бундеслиги 

Спорт РИА Новости и ещё 7 5 часов назад
Немецкий футболист получил тяжелую травму
Фото: Reuters
Полузащитник "Вольфсбурга" Янник Герхардт получил травму за пять дней до возобновления чемпионата Германии, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Сообщается, что полузащитник получил перелом лицевых костей во время субботней командной тренировки. В настоящее время игрок находится в больнице, сроки его возвращения в строй не называются.
Чемпионат Германии, который должен возобновиться 16 мая при пустых трибунах, был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Разрешение на возобновление сезона во второй половине мая футбольные власти получили от премьер-министра Германии Ангелы Меркель.
Видео дня. Европейские чемпионаты возвращаются к обычной жизни
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