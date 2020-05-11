Федун идет на поправку

64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. В тот же день его брат в разговоре с ТАСС оценил состояние здоровья владельца "Спартака" как "терпимое".

"Вроде с братом все нормально, — сказал Федун. — Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут".

"Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине", — добавил собеседник агентства.

Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна "Лукойл", в 1994-м он занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем структуры ИФД "Капиталъ".