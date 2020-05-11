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Госпитализированный с коронавирусом владелец ФК «Спартак» Федун идет на поправку 

ТАСС и ещё 9 3 часа назад
Федун идет на поправку
Фото: ТАСС
Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.
64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. В тот же день его брат в разговоре с ТАСС оценил состояние здоровья владельца "Спартака" как "терпимое".
"Вроде с братом все нормально, — сказал Федун. — Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут".
"Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине", — добавил собеседник агентства.
Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна "Лукойл", в 1994-м он занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем структуры ИФД "Капиталъ".
В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций "Спартака". При нем московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года. В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 красно-белые c 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице после 22 туров чемпионата России из 30 запланированных. Отставание команды от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 22 очка.
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Футбол , Леонид Федун , Спартак , Зенит , Лукойл , Forbes , ИТАР-ТАСС
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