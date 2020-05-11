Коронавирус добрался до белорусского футбола: два матча чемпионата страны были перенесены из-за того, что у игроков был заподозрен COVID-19. Об этом сообщается на сайте федерации футбола Белоруссии.

Бюро исполкома федерации приняло решение о переносе матча девятого тура Высшей лиги между «Минском» и «Неманом» на более поздний срок. Он должен был пройти в Минске 15 мая в 18:00. Также была перенесена встреча пятого тура первой лиги «Арсенал» — ГОБЖД, которая должна была состояться 16 мая.

В большинстве европейских футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса сезон временно приостановлен. Розыгрыш первенства Белоруссии все это время продолжается. Испанская газета Marca посвятила чемпионату Белоруссии первую полосу.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразилось более 23 тысяч человек, 135 человек скончались.