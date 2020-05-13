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Источник: «Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Сёмина 

RT на русском и ещё 38 4 часа назад
«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Сёмина
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб «Локомотив» в ближайшие дни намерен объявить об уходе главного тренера команды Юрия Сёмина.
Как сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, «Локомотив» объявит об уходе специалиста 14 или 15 мая. В эти же даты на должность главного тренера будет назначен Марко Николич, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».
Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.
Ранее Андрей Тихонов выразил недоумение по поводу возможного ухода Сёмина из «Локомотива».
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Футбол , Марко Николич , Юрий Семин , Андрей Тихонов , Локомотив
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