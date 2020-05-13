«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Сёмина

Как сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, «Локомотив» объявит об уходе специалиста 14 или 15 мая. В эти же даты на должность главного тренера будет назначен Марко Николич , который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.