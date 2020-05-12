«Барселона» покупает россиянина

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В «Барселоне» одобрили покупку Алексея Миранчука 

Вероника Полынина и ещё 15 43 минуты назад
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу одобрил трансфер российского полузащитника Алексей Миранчука, сообщило издание Don Balon.
Предполагается, что 24-летний Миранчук, в настоящее время выступающий за московский «Локомотив», перейдет в «Барселону» летом, в ближайшее трансферное окно.
Миранчук станет первым приобретением «Барселоны». Из-за финансовых трудностей клуб намерен сосредоточиться на покупке недорогих игроков. Покупка российского полузащитника, по данным СМИ, обойдется каталонцам менее чем в 20 млн евро.
Черышев будет играть в России, Миранчуки — в Европе
Контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 24 матчах за красно-зелёных во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуются «Милан» и «Ювентус».
Футбол , Видео , Алексей Миранчук , Локомотив
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