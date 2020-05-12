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Раскрыта сумма штрафа для раскритиковавшего власть российского футболиста 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Раскрыт штраф для раскритиковавшего власть футболиста
Фото: РИА Новости
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов, публично раскритиковавший российские власти, оштрафован самарским клубом на 1,4 миллиона рублей. Об этом в своем Instagram рассказал блогер и бывший футболист команды Евгений Савин.
Он назвал решение руководства клуба позорищем, а также поинтересовался, кого и на сколько оштрафуют в случае вылета «Крыльев Советов» из элитного российского дивизиона.
27 апреля Фролов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» назвал пустословием обещания российских властей о мерах поддержки населения во время пандемии коронавируса. После этого «Крылья Советов» заявили о применении к футболисту дисциплинарных взысканий за его высказывания.
В нынешнем сезоне 32-летний Фролов провел четыре матча чемпионата России, в которых пропустил пять мячей. «Крылья Советов» после 22 туров, имея в активе 22 очка, занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Игры на данный момент приостановлены.
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Комментарии 3
Футбол , Евгений Савин , Евгений Фролов , Крылья Советов
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