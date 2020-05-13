Эррера оценил шансы Мбаппе завоевать «Золотой мяч» 

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера оценил шансы нападающего Килиана Мбаппе завоевать "Золотой мяч". Об этом сообщает ESPN.

По его словам, к 2025 году 21-летний форвард обязательно завоет самый престижный индивидуальный приз в мировом футболе.

"Когда он оказывается перед воротами, он способен сохранять хладнокровие и уверенно забивать мячи. Это непросто. У него есть баланс скорости и силы, который приносит ему успех", — сказал Эррера.

Ранее сообщалось, что в Швеции футболисты не будут сдавать тесты на наличие в организме коронавирусной инфекции перед матчами национального чемпионата.