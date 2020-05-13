Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер московского «Спартака» , испанской «Севильи» и английского «Арсенала» Унаи Эмери рассматривается в качестве кандидата на пост наставника «Валенсии».

Как сообщает Marca, руководство «Валенсии» не удовлетворено результатами коллектива в нынешнем сезоне, поэтому рассматривает возможность смены главного тренера. На данный момент командой руководит бывший футболист «Реала» Альберт Селадес.

Отмечается, что в качестве замены Селадесу руководство «летучих мышей» рассматривает кандидатуру Унаи Эмери, ранее возглавлявшего команду в период с 2008 по 2012 год. Под его началом коллектив трижды финишировал на третьей строчке в чемпионата Испании по футболу, а также добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также Эмери известен по работе с московским «Спартаком», испанской «Севильей», французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Арсеналом». Он является чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны, Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, а также трёхкратным победителем Лиги Европы.