В деле Кокорина и Мамаева новый поворот 

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр из-за «существенных нарушений закона», допущенных Мосгорсудом при вынесении приговора. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Апелляционный приговор Мосгорсуда от 13 июня 2020 года отменен, дело направлено на новое рассмотрению в апелляционную инстанцию», — сказали в пресс-службе кассационного суда.
Причиной для пересмотра дела, в частности, стал эпизод с избиением водителя Виталия Соловчука. Кассационный суд согласился с доводами защиты о том, что роль Кирилла Кокорина в избиении «не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам» и не совпадает с показаниями свидетелей.
Также суд признал, что эпизод с избиением чиновника Дениса Пака стулом был оценен юридически некорректно.
Как сообщал «Рамблер», 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты были признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве после скандальной выходки в центре Москвы в октябре 2018 года. Сейчас все четверо фигурантов дела находятся на свободе.