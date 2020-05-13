В деле Кокорина и Мамаева новый поворот 

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«Апелляционный приговор Мосгорсуда от 13 июня 2020 года отменен, дело направлено на новое рассмотрению в апелляционную инстанцию», — сказали в пресс-службе кассационного суда.

Причиной для пересмотра дела, в частности, стал эпизод с избиением водителя Виталия Соловчука . Кассационный суд согласился с доводами защиты о том, что роль Кирилла Кокорина в избиении «не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам» и не совпадает с показаниями свидетелей.

Также суд признал, что эпизод с избиением чиновника Дениса Пака стулом был оценен юридически некорректно.