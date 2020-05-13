«Милан» интересуется Дзюбой

Итальянский футбольный клуб "Милан" рассматривает возможность приобретения нападающего сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом сообщает итальянский портал pianetamilan.it.

По данным портала, "Милан" ищет замену форварду Златану Ибрагимовичу, который может покинуть команду летом. 31-летний россиянин является одним из вариантов, так как у него вскоре заканчивается контракт.

Действующий контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Санкт-Петербурга 28 матчей в разных турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач. Дзюба является капитаном сборной России, в составе национальной команды он провел 42 матча и забил 24 мяча.