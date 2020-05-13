Шюррле не вернется в «Спартак»

Немецкий полузащитник Андре Шюррле с высокой долей вероятности на вернётся в «Спартак» даже в случае возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство и тренерский штаб не видят необходимости задействовать игрока в оставшихся матчах сезона, если он продолжится, так как его контракт не собираются выкупать.

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле.