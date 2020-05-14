«Локомотив» объявил об уходе Семина

Выражаем огромную благодарность и признательность Юрию Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта. С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Палыч навсегда останется в сердцах всех болельщиков!#СпасибоПалыч pic.twitter.com/82iyk5qqUw— «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 14, 2020 Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покидает свой пост, сообщает пресс-служба московской команды. «Локомотив» решил не продлевать контракт 73-летнего специалиста, истекающий 31 мая.

Новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич , он приступит к работе с 1 июня. Соответствующие перестановки были утверждены на собрании совета директоров клуба в четверг.

Работал бесплатно, называл игрока «черным идиотом», учился у Антича. Серб Николич заменит Семина в «Локомотиве»

Семин четвертый раз в карьере принял «Локомотив» в 2016 году. Под его руководством команда в сезоне-2017/18 выиграла чемпионат России, а в следующем сезоне и кубок страны. В сезоне-2018/19 «Локомотив» стал обладателем серебряных медалей РПЛ, а в 2019 году завоевал Суперкубок России.

В приостановленном из-за коронавируса сезоне-2019/20 РПЛ «Локомотив» за 8 туров до конца набрал 41 очко и занимает 2-е место.