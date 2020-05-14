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«Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича главным тренером 

SPORT24.ru и ещё 65 1 час назад
«Локомотив» объявил об уходе Семина
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покидает свой пост, сообщает пресс-служба московской команды. «Локомотив» решил не продлевать контракт 73-летнего специалиста, истекающий 31 мая.
Новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич, он приступит к работе с 1 июня. Соответствующие перестановки были утверждены на собрании совета директоров клуба в четверг.
Работал бесплатно, называл игрока «черным идиотом», учился у Антича. Серб Николич заменит Семина в «Локомотиве»
Семин четвертый раз в карьере принял «Локомотив» в 2016 году. Под его руководством команда в сезоне-2017/18 выиграла чемпионат России, а в следующем сезоне и кубок страны. В сезоне-2018/19 «Локомотив» стал обладателем серебряных медалей РПЛ, а в 2019 году завоевал Суперкубок России.
В приостановленном из-за коронавируса сезоне-2019/20 РПЛ «Локомотив» за 8 туров до конца набрал 41 очко и занимает 2-е место.
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Комментарии 4
Футбол , Прочее , Марко Николич , Юрий Семин , Локомотив
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