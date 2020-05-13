​Платини призвал Инфантино уйти в отставку

Бывший президент УЕФА Мишель Платини призывает Джанни Инфантино уйти в отставку с должности президента ФИФА.

«Инфантино должен сложить полномочия. Он стал президентом ФИФА благодаря стечению обстоятельств, как оппортунист, без какой-либо легитимности. Поэтому он будет делать всё, чтобы держаться за этот пост.

Для меня очевидно, что я стал жертвой заговора. Все знают, что в 2016 году я должен был стать президентом ФИФА, но Инфантино в начале лета 2015 года провёл ряд закулисных встреч, чтобы исключить меня из гонки», — рассказал Платини в интервью швейцарскому журналу L'Illustre.