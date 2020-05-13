Проведение матчей в Москве считают нереальным

По его мнению, проводить матчи в Москве в нынешних эпидемиологических условиях не представляется возможным, в то время как играть на юге страны можно.

"В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнет. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять — так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках еще можно. Поэтому я не знаю, честно говоря", — заявил Степашин.

Чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что вратарь "Динамо" высказался о ситуации с воспитанниками клубов РПЛ.