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Проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным 

Газета.Ru и ещё 4 5 часов назад
Проведение матчей в Москве считают нереальным
Фото: РИА Новости
Бывший премьер правительства России, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "КП".
По его мнению, проводить матчи в Москве в нынешних эпидемиологических условиях не представляется возможным, в то время как играть на юге страны можно.
"В Москве проводить сейчас футбольные матчи я не знаю, кто рискнет. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять — так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках еще можно. Поэтому я не знаю, честно говоря", — заявил Степашин.
Чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что вратарь "Динамо" высказался о ситуации с воспитанниками клубов РПЛ.
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Футбол , Сергей Степашин , Динамо , Правительство РФ
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