Названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу 

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Чемпионат Украины по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 30 мая. Об этом сообщается на официальном сайте киевского «Динамо».

Такое решение приняло руководство Украинской премьер-лиги. О дате и времени начала матчей и месте проведения будет сообщено дополнительно.

Чемпионат Украины, как и многие другие мировые первенства, был приостановлен в середине марта. На момент паузы команды завершили первую часть сезона, состоящую из 22 туров, а также провели по одному матчу в плей-офф. Единоличный лидер турнира — донецкий «Шахтер». В активе команды 59 очков. Второе место делят киевское «Динамо» и луганская «Заря», набравшие по 46 очков.

Ранее стало известно, что 16 мая возобновится немецкая Бундеслига.

Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) пока не приняла решение о продолжении турнира.