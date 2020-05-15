Бэйл может бесплатно покинуть «Реал» 

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может стать свободным агентом в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает Daily Mail.

По информации источника, мадридский клуб может пойти на досрочное расторжение контракта с Бэйлом и еще одним игроком — полузащитником Хамесом Родригесом. Такое решение может быть продиктовано финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Текущее соглашение Бэйла рассчитано до лета 2022 года, однако футболист намерен сменить команду в ближайшее время. Однако клубов. способных позволить себя купить валлийского форварда и удовлетворить его запросы по зарплате, почти нет.

Ранее сообщалось, что Бэйл возглавляет список самых богатых атлетов до 30 лет в Великобритании.