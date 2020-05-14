Костенко в сториз на своей странице в Instagram опубликовала скриншот реакции на фото от одного из своих подписчиков. Автор нелицеприятных комментариев под семейным фото модели поинтересовался устала ли она «растягивать рот», а также констатировал, что и Тарасов и его женя являются «тп».

Девушка попросила своих подписчиков угадать, кто бы мог так оскорбить её: мужчина или женщина. Более половины проголосовавших сошлись во мнении, что комментарии писала скорее всего женщина.

«Вот такие вещи позволяет себе писать некий Иван», — открыла тайну Костенко, опубликовав фото хейтера.

По ее словам, друзья хейтера — «истинные мужчины» должны донести ему, что его поступок «низкий и непозволительный».

Девушка также напомнила подписчикам, что люди, оскорбляющие других, имеют низкую самооценку.

«Так что пожелаем Ивану найти себя и вспомнить, что он мужчина», — резюмировала супруга футболиста.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Тарасов стал участником громкого скандала, заявив в YouTube-шоу рэпера T-killah, что может дать женщине «леща», если она будет вести себя слишком эмоционально. Сказанное вызвало всплеск негативной реакции в адрес спортсмена. Костенко поддержала мужа, заявив, что будет на его стороне против всего мира.