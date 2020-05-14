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«Рот уже устала растягивать?»: хейтер оскорбил жену Тарасова 

Павел Тиунов 2 часа назад
Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко вынесла на суд пользователей Instagram оскорбительные комментарии от своего подписчика. Девушка предложила поклонникам угадать, кто бы мог написать ей грубости, сообщает Sport24.
Костенко в сториз на своей странице в Instagram опубликовала скриншот реакции на фото от одного из своих подписчиков. Автор нелицеприятных комментариев под семейным фото модели поинтересовался устала ли она «растягивать рот», а также констатировал, что и Тарасов и его женя являются «тп».
Девушка попросила своих подписчиков угадать, кто бы мог так оскорбить её: мужчина или женщина. Более половины проголосовавших сошлись во мнении, что комментарии писала скорее всего женщина.
«Вот такие вещи позволяет себе писать некий Иван», — открыла тайну Костенко, опубликовав фото хейтера.
По ее словам, друзья хейтера — «истинные мужчины» должны донести ему, что его поступок «низкий и непозволительный».
Девушка также напомнила подписчикам, что люди, оскорбляющие других, имеют низкую самооценку.
«Так что пожелаем Ивану найти себя и вспомнить, что он мужчина», — резюмировала супруга футболиста.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Тарасов стал участником громкого скандала, заявив в YouTube-шоу рэпера T-killah, что может дать женщине «леща», если она будет вести себя слишком эмоционально. Сказанное вызвало всплеск негативной реакции в адрес спортсмена. Костенко поддержала мужа, заявив, что будет на его стороне против всего мира.
Комментарии 6
Футбол , Видео , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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