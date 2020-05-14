Гус Хиддинк поздравил «Анжи»

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"Анжи" провел первый официальный матч 12 мая 1991 года в рамках чемпионата Дагестана, обыграв со счётом 3:1 "Зарю" из селения Костек.

"Дорогие болельщики махачкалинского "Анжи"! Знаю, что многие из вас живут не только в Дагестане, но и за его пределами и даже за пределами России. Во время моей работы в "Анжи я повстречал много хороших людей. Мне очень нравилось тренировать вашу команду, чувствовать поддержку ваших болельщиков. Поздравляю вас с 29-летием "Анжи"! Я верю, что ваш клуб справится с трудностями и придет к успеху. Когда я работал в "Анжи", мы были близки к победе в Кубке России и отлично выступали в Лиге Европы и Российской премьер-лиге", — сказал Хиддинк в видеообращении, опубликованном на странице клуба в Twitter.

"Я с теплотой вспоминаю то время, работу с футболистами, персоналом и наших прекрасных фанатов. Еще раз поздравляю "Анжи" с днем рождения и желаю скорейших успехов этому прекрасному клубу и Махачкале", — добавил он.

Хиддинк возглавлял махачкалинский "Анжи" в 2012-2013 годах. Ранее голландский специалист работал со сборной России в 2006-2010 годах, под его руководством российская команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2008.