Жена Кокорина похвасталась пышной грудью

Интернет-пользователи обратили внимание на новую фотографию в Instagram жены футболиста Александра Кокорина Дарьи Валитовой. На снимке она запечатлена в черном пиджаке и платье в пайетках с глубоким декольте.
«Балдею от вашей красоты», — написал в комментариях к фото @vl89g (https://www.instagram.com/vl89g/).
«Пошла жара», — отметил @noir_de_venom (https://www.instagram.com/noir_de_venom/).
«Супер очень мило и прекрасно», — похвалил @golovin8625 (https://www.instagram.com/golovin8625/).
Как писал «Рамблер», ранее жена друга Кокорина, футболиста Павла Мамаева показала фото, сделанное до пластических операций. Многие пользователи сочли, что Алана Мамаева обладала индивидуальной красотой, а пластика была неудачным решением.