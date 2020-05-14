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СМИ: чемпионат Украины возобновится 30 мая 

Газета.Ru и ещё 4 3 часа назад
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Фото: РИА Новости
Украинская премьер-лига (УПЛ) возобновится 30 мая, передает Tribuna.ua.
Ожидается, что сезон завершится 19 июля. В чемпионате осталось сыграть девять туров.
Розыгрыш УПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,4 млн человек.
Ранее сообщалось о том, что Михаил Метревели может стать президентом УПЛ.
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