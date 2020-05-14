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Станислав Черчесов выступил за возобновление чемпионата России 

Чемпионат.com и ещё 3 3 часа назад
Черчесов высказался о возобновлении чемпионата России
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал приостановку сезона Российской Премьер-Лиги.
«Наш тренерский штаб продолжает работу в дистанционном формате и внимательно следит за ситуацией в российском футболе. Буквально пару дней назад по телефону и видеосвязи я общался практически со всеми игроками сборной. Радует, что все они очень профессионально подходят к работе в этот непростой период, хотя понятно, что всем уже очень хочется приступить к тренировкам на футбольном поле. Если в мире сложилась такая ситуация, то нужно не паниковать, а спокойно ее пережить и сделать все возможное для того, чтобы быть максимально готовыми к командным занятиям после выхода из карантина. Что касается ближайших планов, то мы ориентируемся на осень, когда нам предстоят матчи Лиги наций против Сербии, Венгрии и Турции. Надеемся, что эти игры состоятся в указанные даты. Сборная не собиралась уже с ноября прошлого года, и это, безусловно, очень большой срок. Такого перерыва в практической работе у национальной команды на моей памяти еще не было. Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах. На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайший уик-энд пройдут матчи в Бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей. Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать. Тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом. Понятно, что командам необходимо определенное время (3-4 недели) для подготовки, и в случае положительного решения, оно обязательно должно быть предусмотрено. Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами. Естественно, при этом нужно самым серьезным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с Министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 31 мая. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набрав 50 очков. Второе место занимает московский «Локомотив» (41), третье — «Ростов» (41).
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Футбол , Андрей Панков , Станислав Черчесов , Минспорта , Зенит , РФС , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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