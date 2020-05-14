Черчесов надеется на игру осенью в Лиге наций

Тренерский штаб сборной России рассчитывает на то, что национальная команда сможет осенью сыграть матчи Лиги наций. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявил о переносе на следующий год чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса. Из-за этого были отменены матчи сборных, запланированные на конец марта-начало апреля, а также в июне. В последний раз сборная России играла в ноябре в отборочном турнире чемпионата Европы.

"Наш тренерский штаб продолжает работу в дистанционном формате и внимательно следит за ситуацией в российском футболе. Буквально пару дней назад по телефону и видеосвязи я общался практически со всеми игроками сборной, — сказал Черчесов. — Радует, что все они очень профессионально подходят к работе в этот непростой период, хотя понятно, что всем уже очень хочется приступить к тренировкам на футбольном поле. Если в мире сложилась такая ситуация, то нужно не паниковать, а спокойно ее пережить и сделать все возможное для того, чтобы быть максимально готовыми к командным занятиям после выхода из карантина".

"Что касается ближайших планов, то мы ориентируемся на осень, когда нам предстоят матчи Лиги наций против сборных Сербии, Венгрии и Турции. Надеемся, что эти игры состоятся в указанные даты. Сборная не собиралась уже с ноября прошлого года, и это, безусловно, очень большой срок. Такого перерыва в практической работе у национальной команды на моей памяти еще не было", — добавил он.

В рамках группового этапа Лиги наций россияне должны сыграть с командами Сербии (дома 3 сентября и в гостях 17 ноября), Венгрии (в гостях 6 сентября и дома 12 октября), Турции (дома 9 октября и в гостях 14 ноября).