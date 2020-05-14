Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
×
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
×
Эвертон Эвертон
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
×
Леганес Леганес
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Арсенал Арсенал
Рубин
Рубин
×
Спартак М Спартак М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер

Черчесов надеется, что российские футболисты сыграют осенью в Лиге наций 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Черчесов надеется на игру осенью в Лиге наций
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России рассчитывает на то, что национальная команда сможет осенью сыграть матчи Лиги наций. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявил о переносе на следующий год чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса. Из-за этого были отменены матчи сборных, запланированные на конец марта-начало апреля, а также в июне. В последний раз сборная России играла в ноябре в отборочном турнире чемпионата Европы.
"Наш тренерский штаб продолжает работу в дистанционном формате и внимательно следит за ситуацией в российском футболе. Буквально пару дней назад по телефону и видеосвязи я общался практически со всеми игроками сборной, — сказал Черчесов. — Радует, что все они очень профессионально подходят к работе в этот непростой период, хотя понятно, что всем уже очень хочется приступить к тренировкам на футбольном поле. Если в мире сложилась такая ситуация, то нужно не паниковать, а спокойно ее пережить и сделать все возможное для того, чтобы быть максимально готовыми к командным занятиям после выхода из карантина".
"Что касается ближайших планов, то мы ориентируемся на осень, когда нам предстоят матчи Лиги наций против сборных Сербии, Венгрии и Турции. Надеемся, что эти игры состоятся в указанные даты. Сборная не собиралась уже с ноября прошлого года, и это, безусловно, очень большой срок. Такого перерыва в практической работе у национальной команды на моей памяти еще не было", — добавил он.
В рамках группового этапа Лиги наций россияне должны сыграть с командами Сербии (дома 3 сентября и в гостях 17 ноября), Венгрии (в гостях 6 сентября и дома 12 октября), Турции (дома 9 октября и в гостях 14 ноября).
Видео дня. Велогонщики Петербурга изолировались на велотреке
ТАСС: последние новости
Николич сменит Семина на посту главного тренера футбольного клуба "Локомотив" Николич сменит Семина на посту главного тренера футбольного клуба "Локомотив" Суд объяснил отмену приговора Кокорину и Мамаеву Суд объяснил отмену приговора Кокорину и Мамаеву СМИ: "Барселона" не будет покупать Неймара СМИ: "Барселона" не будет покупать Неймара
Комментарии
Футбол , Станислав Черчесов , УЕФА , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рот устала растягивать?»: жену Тарасова оскорбили
«Рот устала растягивать?»: жену Тарасова оскорбили
«У нее давно проблемы с головой»
«У нее давно проблемы с головой»
Клишиной предложили работу эскортницы
Клишиной предложили работу эскортницы
Умер Алексей Усачев
Умер Алексей Усачев
Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней
Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение