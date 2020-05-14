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Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт 

Газета.Ru и ещё 34 2 часа назад
Семин отреагировал на решение «Локомотива»
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.
Специалист заявил, что вопросы по ситуации лучше задавать председателю совета директоров команды Анатолию Мещерякову.
"Мне нечего сказать. Все они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно", — цитирует Семина "Чемпионат.com".
Семин трижды возглавлял "Локомотив" (1992—2005, 2009—2010, 2016—2020). Под его руководством "железнодорожники" трижды становились чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.
В нынешнем сезоне после 22-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее "Локомотив" объявил о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера.
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Комментарии 1
Футбол , Анатолий Мещеряков , Марко Николич , Юрий Семин , Локомотив , Чемпионат.com
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