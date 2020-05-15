Уличенная в наркоторговле дочь Малафеева вышла из больницы

Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения вышла из больницы и обратилась к подписчикам в Instagram впервые после обвинений в занятии наркоторговлей.

Девушка порассуждала о жизни и редких моментах счастья. Она рассказала, что в марте этого года попала в больницу, где провела почти полтора месяца. «И за это время я поняла, что нужно ценить то, что у меня есть. Грубо говоря, я могу потерять то, что имею», — сказала дочь футболиста.

В начале марта Малафеева была задержана, имея при себе таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.