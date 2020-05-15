Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Борнмут
Борнмут
×
Саутгемптон Саутгемптон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
×
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Севилья
Севилья
×
Мальорка Мальорка
Леванте
Леванте
×
Атлетик Б Атлетик Б
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия Д
Боруссия Д
16:30
Шальке-04 Шальке-04
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
×
Арсенал Арсенал
Урал
Урал
×
Локомотив М Локомотив М
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Унион Унион

Уличенная в наркоторговле дочь Малафеева порассуждала о жизни 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Уличенная в наркоторговле дочь Малафеева вышла из больницы
Фото: РИА Новости
Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения вышла из больницы и обратилась к подписчикам в Instagram впервые после обвинений в занятии наркоторговлей.
Девушка порассуждала о жизни и редких моментах счастья. Она рассказала, что в марте этого года попала в больницу, где провела почти полтора месяца. «И за это время я поняла, что нужно ценить то, что у меня есть. Грубо говоря, я могу потерять то, что имею», — сказала дочь футболиста.
В начале марта Малафеева была задержана, имея при себе таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.
Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.
Вячеслав Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную России в 2008 году, становился бронзовым призером чемпионата Европы. Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году.
Видео дня. 11-летний мальчик совершил революцию в скейтбординге
Последние новости
Германия отказала «Северному потоку-2» Германия отказала «Северному потоку-2» Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Названа дата возобновления чемпионата России по футболу Названа дата возобновления чемпионата России по футболу
Комментарии
Футбол , Вячеслав Малафеев , УЕФА , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов-старший вышел из комы
Нурмагомедов-старший вышел из комы
Тутберидзе бросила еще одна ученица
Тутберидзе бросила еще одна ученица
Усик ответил на вызов украинского борца
Усик ответил на вызов украинского борца
Клубы АПЛ потеряют огромные деньги
Клубы АПЛ потеряют огромные деньги
Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля
Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение