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Вингер «Шальке» готов перейти в «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News и ещё 5 1 час назад
Вингер «Шальке» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Фото: Soccer News
Вингер "Шальке" Рабби Матондо заинтересован в летнем трансфере в "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "красные дьяволы" видят в 19-летнем футболисте альтернативу Джейдону Санчо.
По информации Manchester Erevening News, валлиец, который является воспитанником "Манчестер Сити", хотел бы вернуться в АПЛ.
"Шальке" не будет препятствовать уходу Матондо, поскольку его продажа поможет финансовой стабильности клуба.
Игрок выступает за "кобальтовых" с января 2019 года, провёл 21 матч и забил 1 гол. Его рыночная стоимость — 8 миллионов евро.
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Футбол , Манчестер Юнайтед
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