Решена судьба чемпионата России по футболу

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Такое решение было принято на заседании исполкома РФС 15 мая.

Командам разрешат делать по пять замен в матче (раньше разрешалось три).

Стадионы для матчей чемпионата будут выбирать с учетом эпидемиологической ситуации.

Кубок России по футболу тоже будет доигран. При этом РФС решил завершить турниры Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. Пятнадцатое и шестнадцатое места Российской Премьер-лиги выбывают в ФНЛ, а два первых места ФНЛ получат право подняться в РПЛ.