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РФС решил судьбу чемпионата России по футболу 

Мария Иванова 46 минут назад
Решена судьба чемпионата России по футболу
Фото: ТАСС
Российский футбольный союз (РФС) решил возобновить чемпионат страны по футболу 21 июня. Об этом сообщается в твиттере РФС.
Такое решение было принято на заседании исполкома РФС 15 мая.
Командам разрешат делать по пять замен в матче (раньше разрешалось три).
Стадионы для матчей чемпионата будут выбирать с учетом эпидемиологической ситуации.
Кубок России по футболу тоже будет доигран. При этом РФС решил завершить турниры Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. Пятнадцатое и шестнадцатое места Российской Премьер-лиги выбывают в ФНЛ, а два первых места ФНЛ получат право подняться в РПЛ.
Как писал «Рамблер», Чемпионат России по футболу был остановлен из-за пандемии коронавируса. К этому моменту в турнире лидировал «Зенит», второе и третье места занимали «Локомотив» и «Краснодар».
Видео дня. 11-летний мальчик совершил революцию в скейтбординге
Футбол , Зенит , РФС , Локомотив
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