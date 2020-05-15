Решена судьба чемпионата России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) решил возобновить чемпионат страны по футболу 21 июня. Об этом сообщается в твиттере РФС.
Такое решение было принято на заседании исполкома РФС 15 мая.
Командам разрешат делать по пять замен в матче (раньше разрешалось три).
Стадионы для матчей чемпионата будут выбирать с учетом эпидемиологической ситуации.
Кубок России по футболу тоже будет доигран. При этом РФС решил завершить турниры Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. Пятнадцатое и шестнадцатое места Российской Премьер-лиги выбывают в ФНЛ, а два первых места ФНЛ получат право подняться в РПЛ.
Как писал «Рамблер», Чемпионат России по футболу был остановлен из-за пандемии коронавируса. К этому моменту в турнире лидировал «Зенит», второе и третье места занимали «Локомотив» и «Краснодар».