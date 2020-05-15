Евсеев: Семин не заканчивает карьеру 

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал новость о том, что московский "Локомотив" не стал продлевать контракт со специалистом Юрием Семиным.
Напомним, новым наставником красно-зеленых станет серб Марко Николич.
"Хорошо знаю Семина. Думаю, Юрий Палыч еще карьеру не заканчивает. Удачи ему", — написал Евсеев в Instagram.
Семин трижды в российской истории возглавлял "Локомотив" (1992—2005, 2009—2010, 2016—2020). Под его руководством "железнодорожники" трижды становились чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.
Ранее Евсеев рассказал о том, какими качествами должен обладать тренер футбольного клуба.