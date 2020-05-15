Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
×
Челси Челси
Норвич Сити
Норвич Сити
×
Бёрнли Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Лестер Сити Лестер Сити
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Хетафе
Хетафе
×
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Алавес Алавес
Валенсия
Валенсия
×
Вальядолид Вальядолид
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Алавес
Алавес
×
Хетафе Хетафе
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Фортуна
Фортуна
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Норвич Сити Норвич Сити
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Унион Унион

Семин сказал, чем займется после ухода из «Локомотива» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Семин рассказал о планах после «Локомотива»
Фото: РИА Новости
Главный тренер московской футбольной команды «Локомотив» Юрий Семин сообщил, что не планирует завершать карьеру после ухода из клуба.
«Конечно, не уйду на пенсию», — заявил Семин в разговоре с ТАСС.
Также он ответил на слова президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, который выразил надежду на то, что 73-летний тренер продолжит работать.
«Он [Дюков] — молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!» — добавил специалист.
Семин не раскрыл, в клубе какого статуса он может продолжить работать. «Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», — пояснил он.
В четверг стало известно, что руководство «Локомотива» с 1 июня на пост главного тренера назначило сербского специалиста Марко Николича. Семин заявил, что отказался занять пост почетного главного тренера «Локомотива» в ответ на предложение руководства клуба.
Видео дня. 11-летний мальчик совершил революцию в скейтбординге
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Семин сказал, чем займется после ухода из «Локомотива» Семин сказал, чем займется после ухода из «Локомотива» Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Семин отказался остаться почетным главным тренером «Локомотива» Семин отказался остаться почетным главным тренером «Локомотива»
Комментарии
Футбол , Марко Николич , Александр Дюков , Юрий Семин , РФС , Локомотив , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Увольнение Семина привело к громкому скандалу
Увольнение Семина привело к громкому скандалу
Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой
Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой
Телегин подписал новый контракт с ЦСКА
Телегин подписал новый контракт с ЦСКА
Кокорин будет до конца сезона играть за «Сочи»
Кокорин будет до конца сезона играть за «Сочи»
Кроос: я не буду играть за китайские клубы
Кроос: я не буду играть за китайские клубы
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение