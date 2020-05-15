Семин рассказал о планах после «Локомотива»

Главный тренер московской футбольной команды «Локомотив» Юрий Семин сообщил, что не планирует завершать карьеру после ухода из клуба.

«Конечно, не уйду на пенсию», — заявил Семин в разговоре с ТАСС.

«Он [Дюков] — молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!» — добавил специалист.

Семин не раскрыл, в клубе какого статуса он может продолжить работать. «Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», — пояснил он.