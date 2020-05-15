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Батурин: Сёмина предали и продали 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Батурин: Сёмина предали и продали
Фото: РИА Новости
Бывший футболист и комментатор Владислав Батурин раскритиковал руководителей «Локомотива», решивших не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
«Учитывая инсайды, новость не стала для меня громом посреди ясного неба. Но по своей сути она плохо, очень плохо пахнет. Даже мерзко воняет. У меня отношение к этому гадству. Менеджерам «Локомотива» Палыч как кость в горле — он футбольный, а они околофутбольные. ни разных групп крови. Сёмин — это футбол, Кикнадзе и компания — это лишь бабло и амбиции вперемешку с комплексами. Сёмина предали и продали. «Локомотив» был есть и будет. Но то, что сейчас произошло, а главное, как и когда, клубную карму может сильно подпортить. Сербу успеха. Палычу поклон», — приводит слова Батурина Legalbet.
73-летний Сёмин покинет свой пост 31 мая в связи с окончанием контракта. Его место займёт сербский специалист Мирко Николич.
Ранее Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» отправить в отставку руководство клуба.
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Комментарии
Футбол , Юрий Семин , Владислав Батурин , Локомотив
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