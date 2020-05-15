Увольнение Семина привело к громкому скандалу

Фанатское объединение «Локомотива» выступило с заявлением в связи с решением руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. В тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
«Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей команды. Вы оскорбили нашу живую легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!» — говорится в сообщении.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал официальное обращение болельщиков к руководству клуба.
«Ну, выпустили они это обращение — и выпустили. Имеют право», — заявил Мещеряков «Чемпионату».
Напомним, что уже первого июня тренерский мостик «Локомотива» возглавит Марко Николич, ранее работавший в белградском «Партизане».
Юрий Сёмин прокомментировал решение «Локомотива» о завершении контракта с ним.
Что устроят болельщики, если из «Локомотива» уволят Юрия Семина, рассказал ранее лидер самого крупного объединения болельщиков футбольного клуба «Локомотив» United South Иван Крылов.