Смолов избежал штрафа за отъезд в Россию 

При этом партнер россиянина, датчанин Пионе Систо, по информации El Desmarque, получил рекордный в истории команды штраф в 60 тысяч евро. Хавбек в марте без разрешения клуба на машине уехал домой в Данию. Сейчас клуб рассматривает возможность продать футболиста.

17 апреля главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия назвал отъезд Смолова в Россию ошибкой, отметив, что не только клуб, но и правительство страны рекомендовало игрокам не покидать Испанию из-за пандемии коронавируса.

5 апреля сообщалось, что «Сельта» накажет футболиста. О каких конкретно санкциях идет речь — не уточнялось. Позднее Смолов рассказал, что отпрашивался у руководства и объяснил решение вернуться на родину «необходимостью быть ближе к семье». В расположение испанской команды россиянин прибыл 5 мая.