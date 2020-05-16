Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, известный по работе в московском ЦСКА, «Халл Сити», «Витессе» и сборной России, высказался о том, как пандемия коронавируса может отразиться на футболе в стране.
«Может произойти сокращение бюджетов клубов. Мы можем оказаться в 90-х. Футболисты, которые могут на что-то претендовать, уедут за рубеж. Те, кто останется, будут играть за принципиально другие зарплаты», — заявил 49-летний специалист в интервью на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.
В пятницу, 15-го мая, исполком РФС принял решение о возобновлении нынешнего сезона чемпионата России 21-го июня. Что касается ФНЛ и ПФЛ, то эти турниры завершены досрочно.
После 22 сыгранных туров Премьер-лиги лидером является петербургский «Зенит», имеющий в своем активе 50 набранных очков. Отрыв подопечных Сергея Семака от второго места составляет девять баллов.