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В «Локомотиве» рассказали о сроках возвращения Фарфана 

Газета.Ru и ещё 43 45 минут назад
В «Локомотиве» рассказали о сроках возвращения Фарфана
Фото: РИА Новости
Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о сроках возвращения заболевшего коронавирусом нападающего Джефферсона Фарфана.
Представитель "железнодорожников" заявил, что симптомы заболевания появились у футболиста 13 мая.
"На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки", — приводит слова Карлицкого официальный сайт "Локомотива".
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 311 тыс. человек, 1,8 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,6 млн Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, который покинет клуб после 31 мая, пожелал скорейшего выздоровления Фарфану.
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Футбол , Юрий Семин , Локомотив
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