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СМИ: Заболевший COVID-19 футболист «Рубина» контактировал с несколькими игроками РПЛ 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
Заболевший COVID-19 футболист отправился на свадьбу
Фото: РИА Новости
Заболевший коронавирусом защитник казанского «Рубина» Константин Плиев контактировал с несколькими игроками Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок общался в родном Владикавказе со своим братом, защитником московского «Динамо» Заурбеком Плиевым, и рядом других футболистов на различных мероприятиях, в том числе — на свадьбе.
Отмечается, что у Заурбека Плиева коронавируса не обнаружен, но он остался в Северной Осетии, где будет находиться на карантине.
Ранее сообщалось, что в «Рубине» приступят к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус у всех игроков и персонала.
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