Заразившийся коронавирусом Федун рассказал о здоровье

О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.

"Получше, спасибо, — ответил Федун на вопрос о своем самочувствии. — Нужно еще КТ (компьютерная томография — прим. ТАСС) проходить, все остальное", — сказал Федун.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, свыше 312 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, 2631 умер.