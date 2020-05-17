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Владелец ФК «Спартак» Федун сообщил об улучшении самочувствия 

ТАСС и ещё 10 3 часа назад
Заразившийся коронавирусом Федун рассказал о здоровье
Фото: РИА Новости
Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса.
О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.
"Получше, спасибо, — ответил Федун на вопрос о своем самочувствии. — Нужно еще КТ (компьютерная томография — прим. ТАСС) проходить, все остальное", — сказал Федун.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, свыше 312 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, 2631 умер.
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Футбол , Леонид Федун , Спартак , Лукойл , ИТАР-ТАСС
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