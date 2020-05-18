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Игрок cборной Англии арестован за нарушения самоизоляции 

Газета.Ru и ещё 7 57 минут назад
Игрок cборной Англии арестован за нарушения самоизоляции
Фото: Reuters
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции, сообщает The Sun.
По информации издания, футболист познакомился с моделью в соцсетях, после чего пригласил ее в свой дом в западном Лондоне и отправил за ней автомобиль.
В ночь на воскресенье к игроку прибыла полиция и скорая после сообщения модели о "нездоровой женщине". В настоящее время она находится в больнице. Сам игрок, переболевший в марте коронавирусом, был арестован.
Ранее сообщалось, что нападающий "Сельты" Пионе Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина.
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