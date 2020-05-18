Игрок cборной Англии арестован за нарушения самоизоляции 

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции, сообщает The Sun.

По информации издания, футболист познакомился с моделью в соцсетях, после чего пригласил ее в свой дом в западном Лондоне и отправил за ней автомобиль.

В ночь на воскресенье к игроку прибыла полиция и скорая после сообщения модели о "нездоровой женщине". В настоящее время она находится в больнице. Сам игрок, переболевший в марте коронавирусом, был арестован.

Ранее сообщалось, что нападающий "Сельты" Пионе Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина.