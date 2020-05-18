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Тарасов отправился в Казань к «Рубину» без жены и детей 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Тарасов отправился в Казань к «Рубину» без жены и детей
Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com
Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов отправился на базу клуба для возобновления тренировок с командой.
Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе, — написал Тарасов на своей странице в Instagram.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином» 18 февраля. Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Спустя несколько дней после подписания соглашения, 21 февраля, футболист во время тренировки сломал ногу, после чего приступил к восстановлению.
Ранее NEWS.ru сообщал, что покинувшего расположение футбольной команды ради поездки на родину российского футболиста Фёдора Смолова руководство испанской «Сельты» наказывать не будет.
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Комментарии 2
Футбол , Прочее , Дмитрий Тарасов , Федор Смолов , ФК "Рубин" , Локомотив
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