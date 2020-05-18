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Футболист «Монако» Головин назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и «Зенит» 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
Головин назвал любимые клубы в РПЛ
Фото: globallookpress.com
Полузащитник «Монако» Александр Головин в анкете назвал любимыми российскими футбольными клубами московский ЦСКА и петербургский «Зенит».
Анкету игрока сборной России опубликовала пресс-служба «Монако» в Twitter.
Кроме того, Головин в анкете назвал любимым городом родной Калтан, спортсменом — вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, блюдом — борщ, знаменитостью — Ивана Урганта, музыкальным исполнителем — Тимати, словом — «спасибо», а любимым местом отдыха он выбрал горный Алтай.
Головин является воспитанником ЦСКА и перешёл из стана армейцев в «Монако» в 2018 году за €30 млн Ранее бывший спортивный директор «Зенита» заявил, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук лучше Головина.
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Футбол , Алексей Миранчук , Тимати , Иван Ургант , Александр Головин , Игорь Акинфеев , Зенит , Локомотив , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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