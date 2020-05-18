Головин назвал любимые клубы в РПЛ

Полузащитник «Монако» Александр Головин в анкете назвал любимыми российскими футбольными клубами московский ЦСКА и петербургский «Зенит».
Анкету игрока сборной России опубликовала пресс-служба «Монако» в Twitter.
Кроме того, Головин в анкете назвал любимым городом родной Калтан, спортсменом — вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, блюдом — борщ, знаменитостью — Ивана Урганта, музыкальным исполнителем — Тимати, словом — «спасибо», а любимым местом отдыха он выбрал горный Алтай.
Головин является воспитанником ЦСКА и перешёл из стана армейцев в «Монако» в 2018 году за €30 млн Ранее бывший спортивный директор «Зенита» заявил, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук лучше Головина.