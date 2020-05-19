У «Химок» могут возникнуть проблемы с финансированием

Подмосковный футбольный клуб «Химки» может оказаться в тяжёлом финансовом положении, которое не позволит ему выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

По информации журналиста Василия Конова, вопрос наполнения бюджета клуба стоит настолько остро, что речь может идти не только об отказе от РПЛ, а и о понижении до Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), поскольку существует вероятность, что у «Химок» не хватит средств чтобы даже сохранить своё место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) из-за урезания бюджета.

Отмечается, что у клуба ещё достаточно времени, чтобы найти инвестора.

После досрочного завершения сезона ФНЛ, «Химки» со второго места в лиге напрямую вышли в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом», если останется в РПЛ.