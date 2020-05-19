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СМИ: У «Химок» могут возникнуть проблемы с финансированием выступлений в РПЛ 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
У «Химок» могут возникнуть проблемы с финансированием
Фото: ©fckhimki.com
Подмосковный футбольный клуб «Химки» может оказаться в тяжёлом финансовом положении, которое не позволит ему выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
По информации журналиста Василия Конова, вопрос наполнения бюджета клуба стоит настолько остро, что речь может идти не только об отказе от РПЛ, а и о понижении до Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), поскольку существует вероятность, что у «Химок» не хватит средств чтобы даже сохранить своё место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) из-за урезания бюджета.
Отмечается, что у клуба ещё достаточно времени, чтобы найти инвестора.
После досрочного завершения сезона ФНЛ, «Химки» со второго места в лиге напрямую вышли в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом», если останется в РПЛ.
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Футбол , РПЛ
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