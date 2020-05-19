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«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным 

Газета.Ru и ещё 9 54 минуты назад
«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным
Фото: Газета.ru
Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит". Об этом сообщает "СДЗД".
По информации источника, в заключении нового трудового соглашения с 29-летним воспитанником московского "Локомотива" заинтересован лично главный тренер команды Сергей Семак.
Отметим, что в весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел четыре матча, в которых сумел забить три мяча и отдать одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что подмосковные "Химки" испытывают серьезные проблемы с финансированием.
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